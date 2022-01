"Sono un disturbatore della musica italiana", cosa dice Achille Lauro prima di Sanremo

29 gennaio 2022 a

Achille Lauro lancia la sua sfida per Sanremo 2022. Quest'anno sarà in gara col brano intitolato "Domenica". E il pubblico del Festival è già in attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo per i suoi tanti fan.

"Sono in parte un disturbatore della musica italiana - ha detto Achille Lauro - Il titolo del brano che porterò quest'anno a Sanremo è "Domenica". Il genere è indefinito come tutta la musica che propongo solitamente. L'argomento è una sorpresa che verrà scoperta durante il Festival. Sanremo per me è uno dei palchi più importanti della musica italiana. Mi ha dato tanto ed è come fare un'enorme live davanti a tutta Italia. Se la mia vita fosse una canzone probabilmente sarebbe "Rolls Royce". La risposta a cosa ci possiamo aspettare è che cosa non ci possiamo aspettare...".

