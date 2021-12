Mahmood favorito, che crollo per Iva Zanicchi. Ecco le quote per scommettere su Sanremo

16 dicembre 2021 a

Manca un mese e mezzo al Festival ma il Paese è già entrato prepotentemente in clima Sanremo. E i bookmaker hanno già preparato le quote per chi fosse intenzionato a scommettere sul vincitore della rassegna che mette in vetrina la musica italiana.

Sono Mahmood e Blanco i favoriti per la vittoria al "Festival di Sanremo" seguiti a ruota da Elisa ed Emma, stando almeno alle quote dei bookmaker rilevate a Agipro a poche ore dall’annuncio dei titoli dei brani in gara.

Il vincitore dell’edizione 2019, in coppia con il cantautore diciottenne, apre le scommesse a quota 6,00 su Planetwin365, con il pezzo "Brividi". Ma Elisa ed Emma, con le canzoni "O forse sei tu" e "Ogni volta è così" seguono vicinissime rispettivamente a 6,25 e 6,50.

La carica degli under 20 prosegue con Sangiovanni, rivelazione della ventesima edizione di "Amici" e ora a 7,50 con il brano "Farfalle" mentre Achille Lauro, alla terza partecipazione a Sanremo, è dato a 9,00 con Noemi e Irama a quota 10,00.

Il ritorno di Fabrizio Moro dopo il trionfo del 2018 si apre a quota 12,00 nelle valutazioni degli analisti; il cantautore romano è davanti al rapper Rkomi e alla band La Rappresentante di Lista entrambi a 15,00. Tra quota 16,00 e 19,00 si collocano Aka7even, Michele Bravi, Ana Mena, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri e Massimo Ranieri, mentre si arriva fino a 26,00 per Gianni Morandi, Giovanna Truppi e Dargen D’Amico; in attesa della valutazione dei giovani, a chiudere la lista sono Highsnob e Hu a 29,00, Ditonellapiaga e Rettore a 34,00 e Iva Zanicchi a 51,00.

