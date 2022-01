Jody Cecchetto approda a "Protagonisti", il padre Claudio: "Seguo la puntata con le cuffie"

Francesco Fredella 20 gennaio 2022 a

Inizia il nuovo corso di "Protagonisti", il programma serale della prima radiovisione italiana RTL 102.5. Arriva Jody Cecchetto - figlio del grande Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay e famoso produttore discografico - che sarà in diretta insieme a Francesco Fredella e Gianni Simioli.

Cecchetto jr nelle ultime settimane ha fatto il suo esordio su RTL 102.5 prima a "Miseria e nobiltà" e poi a "Pop around the clock". Adesso entra ufficialmente nella squadra di "Protagonisti" (in onda dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21). I tre conduttori trasmettono da Roma, Milano e Napoli: tre città sempre più unite grazie alla musica di RTL 102.5, che diventa la colonna sonora per milioni di italiani che sono in giro proprio in quell'orario.

"Sto puntando molto sui giovani insieme ai grandi talenti radiovisivi di RTL 102.5. Sicuramente l'arrivo di Jody Cecchetto a Protagonisti darà una nuova linfa al programma con Fredella e Simioli, uno dalla Capitale e l'altro da Napoli", commenta Lorenzo Suraci - editore di RTL 102.5.

Ed arriva anche il giudizio di Claudio Cecchetto, che ieri sera ha seguito la prima puntata di "Protagonisti" con Jody alla conduzione. "Ero a casa con le cuffie ad ascoltare due ore di musica e intrattenimento su RTL 102.5. Da genitore sono contento, ma lo sono anche da addetto ai lavori", dice Claudio Cecchetto. "Jody s'inserisce perfettamente con quel programma". "Sono felicissimo di poter avere l'occasione di avere un programma fisso su RTL 102.5 dopo poco più di un mese e mezzo dal momento in cui sono entrato in questa fantastica famiglia. Il nome del programma mi avvicina al mio mondo in cui effettivamente mi piace rendere protagonisti anche gli ascoltatori, infatti è una cosa che punterò a fare anche insieme ai miei colleghi", commenta Jody Cecchetto.

