I Soliti Ignoti, Claudio Santamaria sbaglia e crolla a terra. Amadeus sconcertato

Giada Oricchio 19 gennaio 2022 a

Claudio Santamaria crolla a terra e Amadeus interviene. Il siparietto è andato in onda durante la puntata de “I soliti ignoti – Il ritorno” di martedì 18 gennaio. L’attore era riuscito a conquistare un tesoretto di 52.800 euro indovinando via via i mestieri degli sconosciuti, ma il programma dà la cifra (in questo caso in beneficenza) solo se il concorrente alla fine indovina il parente misterioso.

Santamaria era indeciso: il 55enne Marco era il padre di un ragazzo o di una ragazza? Nel dubbio si è arrovellato, disperato e ha fatto ridere tutto lo studio: “E’ difficile… Da casa è più facile, daje… confermo… da casa è più facile, non me ne vogliate. Se è il padre della donna pianto un casino eh… non hanno niente di somigliante né il colore degli occhi né la forma del viso”.

Santamaria con fare istrionico ha confermato la parentela con l’ignoto numero 6. Musica tensiva e il terribile verdetto: aveva sbagliato. Così si è accasciato al suolo in preda alla disperazione più cupa.

A sua volta, Amadeus non ha fatto una piega: “Resterà qui per terra fino a domani sera”. Poi è andato in suo soccorso e gli ha teso una salvifica mano. “C’è scappato il morto” ha chiosato sconsolato l’attore di Jeeg Robot.

