Ex ballerino di Amici aggredito: così Simone Baroni può incastrare quegli omofobi

Tutto avviene a Roma. L'ex ballerino di Amici, Simone Baroni, viene aggredito da un gruppo di teppisti omofobi nel quartiere San Giovanni (a due passi dal Colosseo). Prima è stato insultato e poi picchiato, preso a pugni. L'ex concorrente e ballerino della scuola di Amici durante l'edizione 14, nel 2015, racconta sui social. "Ho subito un'aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video delle camere della zona", scrive su Instagram pubblicando anche le foto del suo labbro gonfio.

"Ho preso due cartoni in faccia senza motivo alcuno."Sono stato accerchiato da 5/6 ragazzi mentre ero con il mio compagno. Abbiamo salutato due amiche e poi mi hanno urlato 'non lo vedi che è un fr*cio'. Queste cose non devono passare, non per me, perché so difendermi, perché infatti sono venuti a scusarsi (inutilmente), ma per chi a differenza mia non avrebbe avuto (anche giustamente, erano tanti) la forza ed il coraggio di ribellarsi. In un paese dove il Ddl Zan è una legge inutile, superflua, mi vergogno", racconta. Ora, però, Baroni potrebbe incastrare quei teppisti con alcuni video girati con il suo cellulare - che sarebbero stati consegnati alla Polizia.

Secondo la ricostruzione, Baroni stava tornando alla sua automobile un gruppo di 5-6 ragazzi l'ha insultato pesantemente. Uno di questi ragazzi, poi, l'ha colpito al volto. Si consuma così l'ennesimo attacco omofobo, che deve essere assolutamente denunciato in modo chiaro. Baroni dichiara guerra a quel gruppo di teppisti con una denuncia. Adesso tutto finirà in un'aula di Tribunale. E non si tratta di uno scherzo.

