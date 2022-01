Giallo Chi l'ha visto? Perché non va in onda, il sospetto dei telespettatori

15 gennaio 2022 a

È ancora giallo sul futuro della trasmissione Rai Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Viale Mazzini martedì scorso ha comunicato una variazione del palinsesto di Rai3 per mercoledì 12 gennaio, quando al posto del programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca è andato in onda il film "Ottilie von Faber Castell: Una donna coraggiosa".

Si sarebbe trattato del ritorno in tv dopo le feste natalizie, ma i telespettatori sono rimasti senza Chi l'ha visto?. Nei giorni successivi non sono emersi nuovi elementi sulla causa dello stop né comunicazioni ufficiali sul motivo della variazione di palinsesto. Il dubbio che molti telespettatori hanno espresso sui sociale è che la mancata messa in onda sia legata in qualche modo al Covid, come d'altronde è accaduto a diversi programmi con casi positivi.

Intanto il ritorno in onda di Chi l’ha visto è ora fissato a mercoledì 19 gennaio. In questi giorni gli account sociale e il sito della trasmissione non si sono mai fermati: "La redazione è sempre operativa con il sito e i social“, si leggeva nel comunicato della Rai.

