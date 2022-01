"Perché vado in onda con la mascherina" sorpresa ad Agorà, scattano le misure Covid

15 gennaio 2022 a

Un buongiorno insolito per i telespettatori di Rai quello visto ad Agorà weekend sabato 15 gennaio. La conduttrice dell'approfondimento mattutino Giusi Sansone è apparsa sugli schermi protetta da una mascherina FFP2. La scelta precauzionale nasce da un contatto con un positivo ma le regole Rai in questi casi sono rigorose. "Il convitato di pietra oggi in studio è il Covid" ha poi detto la giornalista Rai anticipando i temi della trasmissione.

Ieri venerdì 14 gennaio si era visto qualcosa di simile durante Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1. La giornalista è andata in onda protetta da una mascherina rosa camouflage: "Vi dico che sono stata a contatto con una persona positiva che, però, indossava tutti i dispositivi di protezione e anche in modo molto severo, ma per un’estrema cautela della Rai abbiamo le mascherine FFP2 e quindi mi vedrete così“ aveva spiegato per poi scherzare sulla mascherina "Molto sobria" scelta per l'occasione.

