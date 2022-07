Quel brutto infortunio che poteva costarmi caro, il dramma di Alvise Rigo

15 gennaio 2022 a

Un brutto infortunio alla testa che poteva costargli caro. Alvise Rigo l'ha raccontato a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo. Anni fa giocava a rugby e, durante una partita contro Firenze, ha subìto uno scontro di gioco testa contro testa in cui si è fratturato il setto frontale. Da allora un lungo periodo di recupero e riabilitazione che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco e soprattutto ha rischiato di sottoporlo a un delicatissimo intervento chirurgico alla fine evitato.

«Ho subito un impatto in una dinamica di gioco, un placcaggio, testa contro testa - ha raccontato Rigo - Quello è stato un infortunio contro il quale è difficile combattere, perché mi ero fratturato il setto frontale. Avendo già fratturato il naso, la componente frontale era delicata. Per tre mesi non potevo fare nulla perché appena si alzava la pressione sentivo dolori alla testa. Ad oggi non ho avuto conseguenze».