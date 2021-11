Ballando con le Stelle, sexy-show di Sabrina Salerno: si spoglia in pista, via i vestiti

Giada Oricchio 14 novembre 2021 a

Sabrina Salerno si spoglia in pista e poi esulta. Verso la fine della quinta puntata di “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, la bellissima cantante e Samuel Peron si sono esibiti in un samba con colpo di scena durante la performance. Sabrina ha iniziato con un castigato tailleur bianco che copriva il fisico statuario, ma tempo 30” e il maestro l’ha spogliata in pista: via la giacca e via anche i pantaloni. Sotto il vestito c’era un body nero a collo alto, ma trasparente e un paio di leggings di pelle super aderenti, importabili per chiunque avesse mangiato anche solo mezzo cioccolatino in più. Il giurato Ivan Zazzaroni ha ironizzato: “sì, devo proprio dire che sei riuscita nell’obiettivo di farmi dimenticare quanto sei sexy…”, dolcissimo l’approccio di Selvaggia Lucarelli: “Per un momento con il tailleur bianco mi hai illusa, poi però te lo sei tolta… Non ti si può snaturare, se ti senti a tuo agio così, va bene. Continuo ad aspettarmi qualcosa di diverso ma oggettivamente sei stata molto brava. Hai ballato bene. Sono delusa dal fatto che non ascolti i miei consigli ma dovrò farmene una ragione”. Sabrina Salerno ha sorriso: "Non si sa mai”.

Più teso il confronto con Guillermo Mariotto che vede sempre lo stesso ballo: “Non so che cos’altro devo fare, spiegatemelo e proverò a cambiare. Ma così non capisco, mi serve un avatar!” ha concluso la ballerina. Ma c'è stata un'altra sorpresa. Salerno e Peron sono finiti (ingiustamente) allo spareggio con Mietta e Alvise Rigo e quando sono stati salvati dal pubblico con il 47% dei voti, l'artista ha avuto un attimo di smarrimento. Si è rivolta al suo maestro e ha detto: "Ma cosa significa?". Quando ha capito che era salva e continuava la gara, si è lasciata andare a saltelli di gioia pura.

