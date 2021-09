Ballando Con Le Stelle, scoppia il caso Morgan: "Brusche divergenze". Milly Carlucci ci ripensa?

Giada Oricchio 23 settembre 2021 a

Dentro Arisa, fuori Morgan? “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Milly Carlucci, partirà sabato 16 ottobre, ma il cast potrebbe perdere un ballerino importante: Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi. A lanciare l’indiscrezione è il sito “Dagospia”: “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di “Ballando con le stelle”. La sua partecipazione nel programma condotto da Milly Carlucci non è più tanto sicura”.

Un colpo di scena che segue quello del sì tormentato (per motivi economici) della cantante lucana. La sedicesima edizione del programma di Rai1potrà contare su ballerini stellari: Al Bano, Memo Remigi, Andrea Iannone, Bianca Gascoigne, Fabio Galante, Sabrina Salerno, Federico Fashion Style, Mietta, Valeria Fabrizi, l’ex rugbista Alvise Rigo e il fisico chimico di “Cartabianca”Valerio Rossi Albertini. Se la giuria è confermata (Guillermo Mariotto, Caroline Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni), la new entry è Alessandra Mussolini in un ruolo inedito. Ballerino per una notte, la prima notte, il velocista Marcell Jacobs.

