Romina Power sbotta con Selvaggia Lucarelli. "Donna stupida" la lite social per Al Bano

La rapida permanenza di Al Bano a Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, ha visto davanti alla tv una spettatrice interessata. Ovvero Romina Power, l’ex moglie del leone di Cellino San Marco, con cui è ancora legata nonostante Albano arrisi sia da anni legato con Loredana Lecciso.

Ma c'è qualcosa nell'ultima esibizione di Al Bano che ha mandato su tutte le furie la figlia di Tyrone Power che si è scagliata contro una delle giurate del programma, ossia Selvaggia Lucarelli apostrofata con una escalation di offese: “Sfacciata, irrispettosa, stupida".

Romina si è sfogata così su Instagram: “Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you... Silly woman“, ha scritto nella sua lingua madre (“L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te... Donna stupida" la traduzione).

Ma cosa ha scatenato l'ira di Romina? "Nella propria invettiva, Romina non ha precisato a cosa si riferisse esattamente. Anche perché nella più recente puntata di Ballando con le Stelle non c’era stato alcuno scontro tra la Lucarelli e Albano. Anzi, la giornalista aveva scherzato con il cantante ironizzando sul proprio look" si legge sul sito di Davide Maggio che poi racconta il siparietto che potrebbe essere stato alla base della dura reazione della Power.

In trasmissione Al Bano, davanti alla giudice, aveva detto: “Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli“. Lei aveva risposto: “Ti piacevo di più in versione Romina...“. Insomma, l'allusione alla ex nella vita e sul palco potrebbe non essere andata giù alla Power. E Selvaggia? La controreplica è soft: “Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia". La Power si arrabbierà di nuovo?

