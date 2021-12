Mietta e Maykel Fonts scatenati in pista dopo Ballando

12 dicembre 2021 a

Mietta e Maykel Fonts ci hanno proprio preso gusto. Dopo la semifinale di Ballando con le Stelle si lasciano andare in un mambo mozzafiato con tanto di post social. E il video fa faville sul web.

Il ritorno di Mietta sulla pista di "Ballando con le Stelle" ha riacceso sui social il dibattito sulla scelta della cantante di non vaccinarsi. Mietta era stata costretta al ritiro dal programma perché risultata positiva al Covid e aveva poi spiegato di non aver fatto il vaccino per paure legate al suo stato di salute. Su Twitter i commenti si sono moltiplicati, divisi tra chi esprimeva solidarietà alla cantante che si era lamentata, commuovendosi, per gli attacchi subiti dagli hater e chi invece le rimprovera di essere una no vax che ha pagato la sua scelta di non vaccinarsi.

