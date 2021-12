Selvaggia Lucarelli contro la no vax Chiara Nasti. E volano gli insulti

13 dicembre 2021 a

Continua la battaglia di Selvaggia Lucarelli pro-vax. E dopo aver preso di mira la concorrente di Ballando con le stelle, Mietta, che ha contratto il virus da non vaccinata, la giornalista ora si concentra sull'influencer Chiara Nasti, due milioni di follower su Instagram, una love story archiviata con il romanista Nicolò Zaniolo e una con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, ora single ma con la voglia di diventare mamma.

Bellissima e tutta curve "Nastilove", come si chiama sul social network più utilizzato dai giovani, Chiara non ha mai nascosto la sua avversità contro i vaccini. E da non vaccinata si è lanciata in una battaglia social per smontare l'efficacia della profilassi contro il covid. Non solo, la Nasti ha puntato la sua attenzione sugli effetti collaterali del vaccino. Suscitando le ire della Lucarelli.

Per Selvaggia, infatti, la procace influencer non avrebbe alcun titolo per parlare di covid. E soprattutto per invitare i suoi tanti follower a non vaccinarsi. Dalle accuse all'insulto il passo è stato breve. Chiara, sulle sue Stories di Instagram, si è scatenata contro la Lucarelli. Sono volate parolacce. E dopo 24 ore dal "fattaccio" la Nasti ha continuato a postare foto in cui dimostra tutta la sua rabbia per gli attacchi ricevuti dalla Lucarelli. Ha persino deciso di dare un taglio ai capelli, Chiara. Sintomo, per ogni donna, di voglia di voltare pagina.

Alla Lucarelli intanto, manda a dire che ha "una testa enorme" e che "pensa a tutto". Spiega di non essersi "mai espressa" nel merito dei vaccini. Però nella realtà si esprime, eccome. Dice che "ha visto video di ragazze della mia età che avranno problemi per tutta la vita". Aggiunge che non "vuole condizionare nessuno". Nella realtà lo fa. Si espone, si esprime. E quindi i due milioni di seguaci la ascoltano e, forse, condividono. Per questo la Lucarelli la invita a non esprimersi su ciò che non conosce, non essendo medico, e la attacca sull'uso sconsiderato, secondo lei, della chirurgia plastica. Un colpo "basso" che la Nasti incassa per poi rispondere pesantemente. "Solo perché ti sta sul cazzo il mio aspetto estetico da quando ne avevo 17... non ti dà il diritto di attaccarmi ogni volta. Fai passare dei messaggi gravissimi. Nessuno può esprimere più il proprio pensiero ormai. Io lo faccio quando voglio, e come mi pare. Ma te non sei nessuno se non una povera pazza che l'ha con tutti e lo sai". E lo sfogo continua ancora più pesante: "Un vaffa... non te lo leva nessuno! Mi fai passare come una bambola gonfiabile solo per avere fatto soltanto un paio di tette due volte perché ho avuto problemi. Sei vergognosa".

La Lucarelli, abituata alle reazioni "foti" alle sue affermazioni, passa già oltre. E l'attacco successivo è ai ristoranti che non controllano il green pass. Avanti il prossimo, sul ring di Selvaggia.

