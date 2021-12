Ballando Con Le Stelle, Federico Fashion Style tira fuori il frustino: sulla giuria spunta la vetrata

Giada Oricchio 11 dicembre 2021 a

a

a

Federico Fashion Style supera con una trovata inedita la prova delle “fruste romagnole” durante la seconda semifinale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, sabato 11 dicembre. Il primo test per le coppie ancora in gara è una polka con le folkloristiche e schioppettanti fruste romagnole. L’hair stylist fa del suo meglio, la performance è buona, ma non eccezionale però con un colpo di coda inatteso stupisce tutti e strappa l’applauso. Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style, chiude il ballo celebrandosi con un festoso spara coriandoli.

La conduttrice Milly Carlucci sgrana gli occhi: “Hai avuto un’idea geniale, il cannoncino personale!”. Anche l’opinionista a bordo campo, Alberto Matano, apprezza il messaggio di autostima: “Bravo! Ognuno deve festeggiarsi da solo”. Il voto della giuria che, per l'esibizione ad alto rischio si trincera dietro a un pannello di plexiglass, è 9.

Arisa fa tremare tutto, la danza del ventre stende giuria e Vito Coppola

E’ indubbio che “Ballando” ha fatto conoscere un lato inedito del “barocco” imprenditore, quello dell’autoironia. Ed è pronto a stupire di nuovo: “Se sono riuscito a pettinare Selvaggia? No, sul finale” promette Federico. E Lucarelli sorride condiscendente: a cena forse no, ma le mani nei capelli per una notte sì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.