Ballando Con Le Stelle, il retroscena su Monica Bellucci per la semifinale: "È stato Guillermo Mariotto"

Standing ovation per Monica Bellucci nella seconda semifinale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, sabato 11 dicembre. E piovono retroscena sulla sua partecipazione. L’incantevole modella e attrice è stata la ballerina per una notte (insieme al fortunato Simone Di Pasquale che saluta il programma con un’esibizione irripetibile).

Da Milly Carlucci in estasi al pubblico in delirio passando per la giuria in stato adorante, Bellucci ha stregato grazie al celebre viso magnetico e alla semplicità e il garbo con cui si è posta. “Milly che ci fai fare?! E’ un momento di grande emozione, è la prima volta che ballo”. Poche parole, sicuramente diplomatiche ma garbate e riconoscenti per l’icona italiana: “Se dopo tanti anni di carriera sono ancora qua piena di entusiasmo, è per il pubblico che mi permette di esistere” e ancora: “Per come sono fatta io la maternità è stato un passaggio obbligatorio, importante, ma non per tutte le donne è la stessa cosa. Questo programma fa veramente bene, vi faccio le mie congratulazioni” ha detto Monica Bellucci con insospettabile umiltà. L’apparizione della Madonna avrebbe suscitato meno rapimento, meno ebbrezza: tutti incantanti dal fascino della sirena musa di Dolce&Gabbana.

Poi la Carlucci svela: “Guillermo Mariotto a te la parola, sei stato te che l’hai sedotta e sei riuscito a portarla qui. Sono felice, lei è una superstar”. Lo stilista ha confermato l'aneddoto: “L’ho vista in un monologo e ho pensato che per me il sogno più grande era che scendesse sulla pista di Ballando e ci siamo riusciti” e le ha consegnato un regalo. Per tutti, Monica è l’emblema della “grazia e della femminilità”, dello “charme e della magia”. Così Selvaggia Lucarelli regala un secondo dietro le quinte: “Milly l’avresti mai creduto? Lei è strepitosa, l’hai chiamata ed è venuta. Invece ci sono quelli che se la tirano, ah se potessimo fare i nomi…” e la conduttrice: “Io pensavo che venisse a fare l’ospite d’onore e lei invece ha detto ‘no, no, io voglio ballare’, è stata lei a volerlo”.

