Ballando Con Le Stelle, Iva Zanicchi in ospedale dopo l'incidente al piede: grave infortunio

Riflettori puntati su Iva Zanicchi a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1: scenderà in pista o darà forfait? L’artista è la ballerina per una notte (insieme a Gabriel Garko) nella puntata di oggi sabato 4 dicembre, ma a causa di un incidente la sua partecipazione potrebbe essere a rischio. Lo ha annunciato la stessa “aquila di Ligonchio”, questo il soprannome della Zanicchi, tramite il suo profilo Instagram. Nel breve video, Iva è distesa sul lettino di uno studio medico e si lamenta per il “guaio, grosso guaio” alla caviglia avvolta in una vistosa fasciatura.

La cantante accusa un gran dolore mentre il medico le annuncia la necessità di fare una radiografia anche se esclude la frattura: “Dobbiamo fare una lastra, ma penso proprio che non sia rotto, lo escluderei”. Nella caption del post, Iva Zanicchi racconta cosa è successo: “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male”. Difficilmente stasera la vedremo volteggiare in pista, ma potrebbe essere comunque in puntata.

