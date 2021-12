Ballando Con Le Stelle, lo show di Federico Fashion Style scioglie Selvaggia Lucarelli: la giuria si scatena

Giada Oricchio 04 dicembre 2021 a

Federico Fashion Style sbanca la semifinale di “Ballando con le Stelle” e spettina Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata di sabato 4 dicembre, Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, si esibisce per primo in un ottimo freestyle: lo spettacolo è nel suo DNA e si vede. Paillettes, extension, piume che siano, l’hair stylist è migliorato di puntata in puntata. Dopo l’esibizione, si presenta davanti alla giuria e riserva le prime parole d’amore alla giurata Lucarelli: “Già sei intrippata, oddio che paura” con riferimento alla “cofana” alla Maria Antonietta sfoggiata dalla giornalista.

Tra i due però il feeling è evidente e al momento del giudizio, Selvaggia Lucarelli si presta al siparietto: “Hai capito eh, ho cercato di attirare la tua attenzione, sei parrucchiere e quindi ho puntato sui capelli. Volevo che tu ti accorgessi di me... A parte questi metodi biechi… eri tu ad avere pregiudizi verso la giuria, non noi verso di te. Ottimo”.

L’opinionista a bordo campo, Alessandra Mussolini, punzecchia Lucarelli senza nominarla: “Sei riuscito a domare il pubblico ed eccitare la giuria”. Alberto Matano esorta Federico a occuparsi della capigliatura della giurata la prossima volta e parte un botta e risposta giocato sui doppi sensi. “Ti invito a cena, amore una volta che provi me non mi lasci più” dice Fashion Style e Lucarelli non trattiene un sorriso: “Vado forte stasera, ci penso, ma voglio evitare una deriva pericolosa”. Il punteggio è altissimo: 44 in totale con 10 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

