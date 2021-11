Vito e Arisa non si lasciano più. La resa dei conti con la fidanzata

23 novembre 2021 a

Sembra molto più di un gioco a favor di telecamere. Il bacio in diretta Tv di sabato scorso a Ballando con le stelle, ha fatto volare il gossip tra Arisa e il ballerino Vito Coppola che la accompagna in questa avventura su Raiuno. La cantante ora ha pubblicato una foto (ripresa dal profilo di Coppola) su Instragram in cui le due mani (di lui e di lei) sono intrecciate in primo piano.

A dimostrazione che Arisa e Vito sono sempre più uniti non solo nella finzione del ballo ma anche nella vita. Lui, in verità avrebbe una donna al suo fianco già da due anni di nome Valentina. Una ragazza, praticamente invisibile, che non compare mai né in foto in un tag sui social del ballerino. Un silenzio che appare quantomeno strano. A fronte poi, di un avvicinamento settimana dopo settimana, sempre più forte tra i due protagonisti della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Arisa bomba sexy, cosa le scappa su Vito, e il gossip vola

Il tutto è coinciso con la svolta sexy di Arisa, i lunghi capelli biondi e le movenze sempre più sensuali. Certo, il ballo aiuta, ma se la cantante avesse avuto al fianco un ballerino diverso forse non sarebbe scattata tutta questa chimica che è sfociata del bacio sulle labbra. E che sicuramente avrà fatto ingelosire Valentina. Chissà se il rapporto con Vito sarà così rodato e a prova di gossip, oppure se la storia tra i due finirà al capolinea proprio per "colpa" della grande affinità con la concorrente di Ballando.

