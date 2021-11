Arisa, svolta erotica: dopo le foto estreme il soft porn? "Se me lo propongono..." E i fan impazziscono

22 novembre 2021 a

La svolta sensuale di Arisa è sotto gli occhi di tutti, con la cantante sempre più libera e a suo agio con la sua fisicità. Lunedì 22 novembre ha presentato il suo ultimo album "Ero romantica" e si è lasciata scappare una frase che ha fatto drizzare le antenne a tanti fan.

Tutto parte dal titolo dell'album che vuole "descrivere l’essere umano in tutte le sue sfaccettature. In questo disco c’è ogni parte di me, la parte erotica e la parte romantica. Anche una sorta di saggezza. È un lavoro fatto con il cuore. Siamo molto contenti del risultato", racconta. "Il titolo è anche un gioco di parole. All’inizio doveva essere ’Ero Porno Romantica', ma siccome siamo in Italia era un po' forte e non lo avrebbero mai passato. Per questo c’è stato un compromesso: ’Ero romantica', sta per erotica e romantica".

La confessione mette sul chi va là la stessa Arisa: "Guai a voi se trovo un articolo che dice 'dalla musica al porno'", dice al Messsaggero.it a cui rivela: "Se mi dovessero proporre un film soft porn, ci penserei". Apriti cielo, su Twitter i tanti fan della cantante non vedono l'ora. E un assaggio lo hanno avuto con le foto sempre più esplicite che Arisa posta su Instagram.

"Mi piace il corpo delle donne, l'imperfezione, il doppio mento, la tetta scesa, in questo momento mi sento attraente", dice l'artista che è anche concorrente del dancing show di Rai 1 Ballando con le stelle. "Mi sono sempre vergognata di essere procace ma oggi ho 39 anni, non ho più tanto tempo a disposizione e mi chiedo per quanto sarò ancora attraente, per questo non voglio più vergognarmi e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella" svela Arisa.

