Ballando Con Le Stelle, Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Come se la spassano dietro le quinte

Arisa e Vito Coppola: una coppia a tutto bacio. Rosalba Pippa, vero nome della cantante potentina, è tra le protagoniste di “Ballando con le Stelle”, il dancing show del sabato sera di Rai1 e anche una delle papabili vincitrici. Con il maestro, neo acquisto di Milly Carlucci, si è creata subito una forte alchimia e in pista i due fanno faville anche per merito di una grande duttilità artistica e presenza scenica di Arisa. E dietro le quinte si rincorrono le voci di un affiatamento che va oltre il programma.

Di sicuro i due hanno una grande intesa come dimostrano le storie dell’insegnante che Arisa ha ripostato sul suo account Instagram. Insieme hanno mostrato i piedi arrossati dalle prove: “Non diventerò una ballerina, si rovineranno i piedi e basta. Se voglio aggiungere qualcosa? Solo baci e abbracci” e ha schioccato un rumoroso smack sul collo del partner. Poi l’affinità si è spostata a tavola, in un ristorante di sushi. Non una cena a lume di candela, visto che erano in compagnia di altri due amici, ma nei video social non hanno nascosto la grande confidenza: Arisa ha appoggiato con delicatezza la testa sulla spalla di Vito e lui ha ricambiato. Se son rose, fioriranno.

