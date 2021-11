Arisa bomba sexy a Ballando con le stelle. Cosa le scappa su Vito Coppola, e il gossip vola

Giorgia Peretti 20 novembre 2021 a

a

a

Tutti pazzi per Arisa a Ballando con la Stelle. La cantante in gara nel dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci stupisce di puntata in puntata. Ad attirare l’attenzione del pubblico, nella puntata 20 novembre, è il look total pink da “Barbie Sexy”. I capelli raccolti in una coda alta, il microvestito rosa confetto e una scollatura generosa, tanto quanto basta per mostrare le curve dell’aspirante ballerina, mandano in tilt tutti i social.

Gelo totale tra Morgan-Selvaggia. Panico a Ballando, Milly si salva così

Arisa, assieme al suo ballerino professionista Vito Coppola, sono i protagonisti indiscussi della prima prova a sorpresa della trasmissione del sabato sera di Rai 1. Dopo aver ballato in coppia per i primi 25 secondi, l’ex maestra di Amici si esibisce in solitaria sulle note di “Waka Waka”.

Arisa difende la Lucarelli ma la replica della Venier spiazza tutti

Il compito è quello di mostrare alla giuria l’affiatamento della coppia, e non a caso i due si lasciano andare in una coreografia con pose a dir poco provocanti. Il gossip su un possibile avvicinamento amoroso tra i due impazza di settimana in settimana, la coppia infatti non riesce a placare le voci sul loro conto, nemmeno in pista: al termine della performance entrambi devono fare i conti le allusioni dei giudici.

Arisa senza più limiti. Tutta nuda, la foto esagerata: "Morbida felicità"

Fabio Canino fa notare: “lei sembrava meno coinvolta da lui”. E Selvaggia Lucarelli le suggerisce: “ma meglio in coppia che da sola, no?”. Arisa ribatte: “certo, due meglio che uno”. La cantante poi ride imbarazzata cercando di glissare le provocazioni dei giurati. Ma Fabio Canino interviene e non perde l’occasione per dire la sua: “diciamo che finché c’è Vito… c’è speranza”. E sui social non si parla d’altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.