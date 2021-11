"Gay o etero?" La risposta di Federico Fashion Style spiazza tutti. Che smacco a Selvaggia Lucarelli

22 novembre 2021 a

Si toglie qualche sassolino dalle scarpe da ballerino Federico Lauri, il parrucchiere dei vip noto come Federico Fashion Style e concorrente di Ballando con le stelle. Nello show condotto su Rai1 da Milly Carlucci il coiffeur dalle spiccate doti nella danza è stato protagonista di diversi diverbi con la giurata Selvaggia Lucarelli. Se ne è parlato lunedì 22 novembre a Oggi è un altro giorno, il programma Rai di Serena Bortone, dove per rispondere alla giornalista Federico Fashion Style è arrivato a svelare il suo orientamento sessuale.

Per il parrucchiere-ballerino l'atteggiamento negativo di Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti e verso la sua partner nel programma, Anastasia Kuzmina, nasce dal fatto che lei pensa che nasconda qualcosa. Nel merito, Lauri sostiene che la Lucarelli non ha il coraggio di chiedergli apertamente l'unica cosa che, secondo Federico, le interessa, ovvero se è omosessuale. La Kuzmina rincara la dose: parla di coppia male assortita, ma allude ad altro...

“Indipendentemente da quello che sia o no l’orientamento sessuale di Federico, che a noi non interessa… a noi non interessa neanche sapere, ognuno può dire quello che vuole nella vita. Siamo tutti liberi di essere noi stessi, autentici, e nella autenticità rientra anche il fatto che ognuno può dire se è omosessuale o meno“, dice la Bortone che introduce l'argomento. "Certo, è quello che volevo dire a Selvaggia. Volevo farle capire a lei che gira, gira, gira su questa domanda e l’altra volta è uscita dicendo: ‘Di che segno zodiacale sei?’. Mah, a me non mi interessa, però se lei vuole farmi una domanda può anche farmela. Sono pronto a rispondere“, argomenta il parrucchiere che accetta di rispondere alla domanda che, a questo punto, le fa la conduttrice di Oggi è un altro giorno.

In un primo momento Lauri è apparso un po' spiazzato, anche dal fatto che la Bortone tira in ballo il figlio avuto con la fecondazione assistita. "È semplicemente legato ad un problema di salute, non ad altre cose“ o all'orientamento sessuale, ha detto Federico che poi risponde: "Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere. Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera" commenta. Il motivo è che la giurata "rimane sempre un pochino ferma nei miei confronti perché decide che io nascondo qualcosa“.

Federico Lauri sostiene che Selvaggia non ha il coraggio di chiedergli se è o meno omosessuale#BallandoConLeStelle#oggièunaltrogiorno pic.twitter.com/qoiW0G9hCP — Roberto Mallò (@robymallo) November 22, 2021

