Mietta, Gerini e Massimo Ranieri, Milly Carlucci svela i segreti di Ballando

Un’edizione accattivante, fresca, coinvolgente. Come si fa a piacere ancora tanto ad un pubblico trasversale per gusti e generazioni proponendo in fondo la stessa formula da ben 16 anni? Una prima risposta la dà chi scrive, professionalità, serietà e caparbietà della padrona di casa Milly Carlucci e del suo staff qualificato di collaboratori: Paolo Belli e la sua Big Band orchestra, cantanti compresi, sono una garanzia d’eccezione, i ballerini-insegnanti, quelli storici ormai entrati nel cuore del pubblico, Samuel Peron, Anastasia Kuzmina, Simone di Pasquale, Sara di Vaira, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Lucrezia Lando, e le new entry tutte da scoprire e a cui affezionarsi. Garantita la medesima e variegata giuria: dal più esigente Ivan Zazzaroni, all’accomodante (a tratti ) Fabio Canino, da Selvaggia Lucarelli fedele a se stessa, al sulfureo Guillermo Mariotto, e su tutti Carolyn Smith garanzia di competenza e mediazione. Ma la differenza nelle varie edizioni la fanno i concorrenti, una scelta accurata fatta dalla padrona di casa che ben conosce le regole dello spettacolo e soprattutto di quello della prima serata del sabato di Raiuno, garanzia di ascolti altissimi per il servizio pubblico.

Milly qual è la cifra di questa edizione 2021?

«È un’edizione che ho voluto legare alla creatività e al sorriso: le scelte di Morgan, Arisa, e Sabrina Salerno sono state scelte che vanno "oltre" la tradizione, personaggi che offrono suggestioni diverse, anche se qualche giudice "purista", come Zazzaroni, che guarda prettamente l’aspetto tecnico, non li premia, al contrario di Mariotto che ha sempre cercato l’aspetto creativo. Personalmente credo che portino una loro personalissima cifra stilistica che fa spettacolo e piace al pubblico. E poi il sorriso, la leggerezza. È un’edizione pensata dopo una lunga pandemia, un periodo difficile dal quale non siamo ancora pienamente fuori, il sorriso è fondamentale e stimolante. Ogni concorrente porta un pezzo di sé, del suo mondo, ecco perché non è mai lo stesso programma, si modula di volta in volta sui personaggi. E questa edizione è caratterizzata ad esempio dalla musica, ci sono musicisti validissimi, con le loro contaminazioni e la loro esperienza, in altre edizioni abbiamo ad esempio privilegiato gli attori»

Parli di sorriso, ma in questa seduta psicanalitica alla scoperta di sé che è Ballando ti aspettavi le lacrime di Sabrina Salerno dopo il giudizio della Lucarelli?

«Assolutamente no, sono rimasta spiazzata e mi è molto dispiaciuto perché Sabrina, nonostante la sua apparenza forte, è una donna molto sensibile che si sta esponendo molto. È come se le fosse stato toccato un pezzo di carne viva...è una donna che ha raggiunto una maturità piena ed un’età dove si è più fragili perché si riesce anche ad abbandonare quella corazza costruita in gioventù per affrontare la vita, sia essa di spettacolo o no. Questo è in sé positivo, si é più veri, e l’ho abbracciata per trasmetterle tutto il mio appoggio e la mia solidarietà».

Altro momento difficile, la scelta, non priva di polemiche, di Al Bano di abbandonare il programma...

«Al Bano é stato un concorrente che ho corteggiato sin dalla prima edizione di Ballando, finalmente era della squadra, ma credo abbia fatto una scelta giusta e coraggiosa: la sua insegnante Oxana Lebedew ha una frattura in obliquo impossibile da risolvere in tempi ragionevoli continuando a ballare o a sforzarsi e Al Bano non ha voluto compromettere la sua guarigione, né ha voluto la sostituzione della ballerina anche perché i genitori di Oxana sono in Russia suoi fans accaniti e lui non voleva applicare alla figlia un trattamento usa e getta accettando la sostituzione, da gentiluomo ha preferito abbandonare».

Questa sera torna in pista Mietta con Maykel Fonts. La cantante, che aveva raggiunto anche un buon successo, é stata un’altra grande assente a causa del covid...

«Si aveva avuto davvero un esordio favorevole, poi la positività e tutte le polemiche inutili annesse alla vaccinazione, senza tener conto che noi nel programma, e in Rai, applichiamo come tutti la legge del green pass, valida sia per i vaccini sia per i tamponi. Stasera Mietta scende in pista nella fase finale e farà lo spareggio con la coppia che risulterà ultima per aggiudicarsi il ritorno di sabato prossimo».

Quali altri ospiti questa sera?

«Una serata di grande spettacolo: ballerina per una notte sarà Claudia Gerini che si metterà alla prova per dare il suo contributo nel punteggio finale, e ospite speciale Massimo Ranieri che invece canterà».

Ogni edizione di Ballando ha una coppia che va oltre il ballo e si lega sentimentalmente. Quest’anno fa notizia il bacio fra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, cosa ci dici a proposito?

«Beh su questo preferisco non esprimermi, sono fatti molto personali, bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati...».

Chi è il concorrente che ti ha sorpreso di più?

«Nonostante non sia apprezzato dalla giuria una vera scoperta è Federico Fashion Style, è un ragazzo simpaticissimo, si spende e a volte è frastornato, spesso ci si dimentica che in fondo è un imprenditore che a soli 31 anni ha costruito un impero di 5 saloni che dà lavoro ad una cinquantina di persone e che ha subito la crisi legata alla pandemia. Qui si sta mettendo in gioco nonostante non sia un uomo di spettacolo, merita grande rispetto».

E Morgan?

«Morgan é un vero genio della musica, lui porta se stesso, il suo estro, il suo essere musicista fino al midollo, riesce a ballare perché esterna la sua musicalità... Il primo giorno ha portato con sé tutti i suoi piccolissimi strumenti e li suona in ogni pausa».

Poi c’è la scoperta seducente di questa edizione...

«So a chi ti riferisci...la quint’essenza della femminilità, una donna-donna che dimostra come i sogni non si devono censurare, che non esiste un "ormai" nella vita, mai ... è Valeria Fabrizi, con l’esperienza d’attrice e di donna e i suoi 85 anni, un’artista vera fino al midollo, capace di sorprendere ma soprattutto emozionare. Lei con la musica si illumina e non si risparmia mai, si spende, si butta con coraggio, non recita come altre attrici prima di lei che hanno avuto paura di mettersi alla prova, lei "é" anche se non è il suo campo non importa...rispecchia il vero spirito di Ballando. E il suo messaggio passa al pubblico di ogni età...che nella vita si può sempre...e che i sogni devono rimanere vivi fino alla fine. Questo forse il successo di questo talent che si rivolge a tutti, giovani e vecchi, ricchi e poveri, il ballo è una delle azioni più istintive dell’essere umano, si balla sin da piccolissimi, è un grande cuore universale che batte ogni sabato sera...».



