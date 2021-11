"È body shaming" Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style, scintille a Ballando

Giorgia Peretti 20 novembre 2021 a

Continua il duello tra Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Lei è più magra di te”, “questo è body shaming!”. Nella puntata di sabato 20 novembre, Federico Lauri, nome al secolo del noto parrucchiere dei vip, punzecchia la giurata del dancing show di Rai 1 sul suo aspetto fisico e lei promette vendetta.

Il concorrente, in occasione della prova a sorpresa iniziale, si presenta con un uno dei suoi outfit eccentrici: un total look in pelle nera e strass rossi e oro, il tutto arricchito da un’acconciatura stile samurai. Nel corso della performance ha mostrato tutte le sue doti fisiche con prese ed acrobazie inedite, con grande stupore da parte della giuria.

“Il ciuffo da samurai ti ha dato la forza per fare una grande prova speciale. Ormai hai gettato il cuore oltre l’ostacolo, ti sei messo in gioco con prese molto difficili”, commenta Milly Carlucci. “Ormai posso alzà pure Selvaggia, ce la faccio a prenderla in braccio”, ironizza l’hair stylist.

“Hai capito?”, rincara la dose la padrona di casa. “Questo cos’era body shaming? Non ho capito scusa”, ribatte la Lucarelli. “Eh… non iniziamo ora eh. Vabbe tu sei un po’ più… - balbetta Federico Lauri- lei è un po’ più magretta dai (riferendosi alla ballerina Anastasia Kuzmina nda)”. Selvaggia lo avverte: “Ti stai mettendo in una brutta situazione eh… attenzione”.

Federico Fashion Style cerca di arrampicarsi sugli specchi: “Guarda che i capelli pesano, ti sei fatta questa acconciatura con sta parrucca alta… guarda che quella pesa”. E la Lucarelli non ci sta: “No però Milly, mi hanno dato della burina, della cicciona. Ora dimmi: non sto reagendo come un monaco tibetano? Poi io parlo e dicono: ‘ecco la str**za’, ‘eccola che provoca’”. E la padrona di casa mette pace: “No, no, tu sei un angelo zen!”.

