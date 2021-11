Ballando Con Le Stelle, Federico Fashion Style "stravolge" Morgan: succede tutto in camerino, Milly all'oscuro

21 novembre 2021 a

Morgan ci dà un taglio e a "Ballando Con Le Stelle" domenica 20 novembre scende in pista con i capelli cortissimi. Dopo una settimana di fuoco con la giudice Selvaggia Lucarelli il cantante si è presentato sul palco con un nuovo look grazie a Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, l'imprenditore e parrucchiere che con l'ex Bluvertigo condivide anche la partecipazione alla trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

