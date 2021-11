Ballando con le Stelle, "non sei genuino". Selvaggia Lucarelli provoca e Federico Fashion Style sbotta

Giada Oricchio 13 novembre 2021 a

A “Ballando con le Stelle” è duello tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style: “Non sei genuino”, “Basta con questa storia”. Nella puntata di sabato 13 novembre del dancing show di Ra1, Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style onora l’esibizione di jive con Anastasia Kuzmina. Ma la giuria si focalizza sulla clip di presentazione in cui il self made man si fa venire i lucciconi al pensiero della giovinezza trascorsa a lavorare anziché divertirsi pur di aprire il suo primo salone di bellezza. Si disegna come il “piccolo fiammiferaio”, ma alla fine con occhio scintillante di spavalderia ammette: “Facevo i capelli di casa in casa, ma pensavo chissà che un giorni non li facciano a me, che non sia io il personaggio”. Detto, fatto. Così dopo l’esibizione, Guillermo Mariotto lo stronca con il terribile: “Ballet-tino ca-ri-no”. Fabio Canino osserva che balla bene, ma “ancora non ti sei raccontato davvero, c’è dell’altro”, mentre Selvaggia Lucarelli prova a usare bastone e carota per farlo uscire allo scoperto: “C’è una grande genuinità sulla pista e poca genuinità nella maniera in cui ti racconti, mi piace quando sei strafottente, ambizioso, arrogante” e Fashion Style ne approfitta per rispolverare una vecchia lite social: “Io sono stato attaccato da te, me lo ricordo bene. Noi abbiamo un conto da regolare… ti ricordi quello che hai detto?”.

La giornalista però glissa e resta in pista: “Ma quale conto… e che siamo… Restiamo al presente, io non credo alla parte in cui dici che sei fragile, mi piaci di più quando sei arrogante e vuoi arrivare alla vetta”. Anche Ivan Zazzaroni e Alberto Matano credono che Federico Fashion Style voglia tener la sua vera personalità ben nascosta sotto lacca e bigodini: sì allo scintillio delle paillettes, no a quello del canino di chi vuole affermarsi costi quel che costi. E’ questo che non convince i giudici e che al tempo stesso manda su tutte le furie l’imprenditore: “Non ne posso più di questa storia. Cosa volete sentire? Ditemelo voi! Io mi altero perché credete che dietro ci sia altro, ma alla quinta puntata ho raccontato la verità su di me, non potete dire che non è vero quello che dico. Fine”. L’opinionista Alessandra Mussolini lo difende: “Perché la giuria mette in croce solo lui sulla clip?! In ognuno di noi c’è un po’ di Federico Fashion Style”. Eppure si ha la sensazoone che resti qualcosa di ambiguo nell’aria, qualcosa di non detto, appunto.

