Gelo totale tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Panico dopo l'esibizione a Ballando, Milly si salva così

Giorgia Peretti 20 novembre 2021

a

a

Occhi puntati su Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, sabato 20 novembre. Dopo il duro scontro nel corso della scorsa puntata, le scuse e poi le accuse social, i due sembrano chiudersi in un religioso silenzio stampa. Sguardi tesissimi e parole di circostanza aleggiano nello studio di Rai 1, la padrona di casa Milly Carlucci cerca di smorzare la tensione con complimenti ed elogi a profusione sia alla giuria che al cantante milanese.

Una super-prova, apre la sesta puntata del dancing show del sabato sera, dove i concorrenti sono chiamati a ballare sulle notte di un successo a seconda dell’anno estratto. Per il frontman dei Bluvertigo, l’anno estratto è il 1984. Il brano scelto per la sua esibizione è “The Wild Boys” dei Duran Duran, un titolo tutt’altro che casuale. Con lui, Alessandra Tripoli, la ballerina professionista che fa coppia con Morgan.

Il cantautore improvvisa dei passi di danza cercando di coinvolgere il pubblico in studio. Dalla platea parte il coro: “Morgan, Morgan, Morgan”. La conduttrice rimane sbalordita per la prova fisica e si sofferma sul nuovo look dell’artista: “Si è tagliato i capelli ed è un nuovo Morgan!”. “Avete visto che salti!”, prova a incoraggiare ripetutamente il concorrente. La presidente della giuria, Carolyn Smith, sembra assecondare l’intento della conduttrice: “veramente bravo”.

Dal canto suo Selvaggia Lucarelli non proferisce parola, così come gli altri giurati, confermando il malessere che ormai circonda la giuria quando a ballare è Morgan. Il cantante appare remissivo, il suo sguardo durante i primi minuti della serata è rivolto verso il basso. Nessun commento, nessun appunto da parte dell’ex giudice di X Factor e Milly Carlucci sembra volerlo congedare anzitempo cercando di evitare possibili nuove polemiche.

