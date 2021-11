Ballando Con Le Stelle, Morgan prova a farsi perdonare da Selvaggia Lucarelli

Giada Oricchio 20 novembre 2021 a

Morgan stuzzica di nuovo Selvaggia Lucarelli? L’artista sta partecipando a “Ballando con le Stelle”, il dancing show del sabato sera di Rai1 riscuotendo successo tra i giudici e il pubblico. Durante l’ultima puntata però si è reso protagonista di un attacco dai toni violenti ed eccessivi nei confronti della giurata Lucarelli che aveva bocciato la performance di samba. Ne è nata una forte polemica sfociata nei giorni seguenti nella pubblicazione sui social delle scuse private di Morgan a parte della giornalista che ha sottolineato “per me non era spettacolo” e in Marco Castoldi, vero nome del cantautore, che ha annunciato querela per violazione della privacy. Tra un botta e riposta a distanza, la conduttrice di “Ballando”, Milly Carlucci, ha promesso di tornare sull’episodio nella diretta di sabato 20 novembre allo scopo di sotterrare l’ascia di guerra.

Frasi gravi, la Lucarelli non perdona Morgan. E pubblica la chat privata

Nel frattempo Morgan, invece di dedicarsi solo alle prove, ha alimentato il fuoco pubblicando sul suo account Instagram un video che sa di provocazione. Titolo: “Scusa di Bach in sol minore” e nella caption sottolinea “accuse pacchiane diventano bachiane”: “Aggiornamenti sulle pubbliche scuse a Selvaggia Lucarelli. Procedono le ‘scuse di Bach’, ecco che piega prende questa storia in cui accuse pacchiane diventano scuse bachiane, per chi vuol sapere i dettagli ed entrare in ogni particolare. Scusa di Bach in sol minore. E nel video: “Secondo capitolo: le scuse e le progressioni”.

Furioso per la chat privata, Morgan querela la Lucarelli

Morgan suona Bach e spiega: “Il preludio della suite in sol minore numero 3 è un meraviglioso caleidoscopio di giochi (…). E’ un brano per clavicembalo” ed ecco una stoccata sottolineata dal tono della voce: “La composizione è fatta di due voci, quella che si suona con la mano sinistra e quella che si suona con la mano destra… le progressioni armoniche sono tecniche molto geometriche, figure che diventano modelli da ripetere spostandoli di tono… si può costruire qualcosa all’infinito, si può anche capovolgere la melodia, cioè ribaltandola... così...”. Insomma, l'ex frontman dei BluVertigo suona le scuse e continua a far spettacolo.

