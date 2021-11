Furioso per la chat privata, Morgan querela la Lucarelli

15 novembre 2021 a

Lo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli non si placa. Anzi raddoppia. Nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno", il cantante e ballerino di "Ballando con le stelle" ha annunciato di aver querelato la Lucarelli per la pubblicazione della loro chat privata.

Dopo la lite furibonda in diretta su Rai1 di sabato 13 novembre, Morgan ha scritto un messaggio privato alla Lucarelli chiedendole scusa e rivelando di aver avuto "intenzioni del tutto teatrali". La Lucarelli ha pubblicato il messaggio sul suo Instagram scatenando la reazione di Morgan. "E' stata violata la mia privacy - ha sbottato Morgan nel corso della trasmissione condotta da Serena Bortone - Non si possono divulgare chat private. Oltretutto per quel messaggio io avrò anche danni professionali. Adesso la Lucarelli avrà problemi sia penali che civili".

