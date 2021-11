Arisa senza più limiti. Tutta nuda su Instagram, la foto esagerata: "Morbida felicità"

Giorgia Peretti 19 novembre 2021 a

La svolta “sexy” di Arisa parte da Instagram. La cantante lucana delizia i suoi follower con un altro scatto, l'ennesimo delle ultime settimane, in cui l'artista si mostra sui social senza veli.

“C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta”, scrive sotto al post. Così l’attuale concorrente di Ballando con le Stelle lancia un messaggio sull’onda del “body positive” (il movimento che sui social è diventato una lotta contro la perfezione ostentata nda) e ne approfitta per fare una “pubblicità nuda e cruda” del suo nuovo album “Ero Romantica”, in arrivo il prossimo 26 Novembre.

Nell’immagine, Arisa compare completamente nuda con il generoso seno in bella vista e coperto solo da un braccio, il suo sguardo è a dir poco ammiccante. Il post in poche ore è già virale, oltre 85.000 like, migliaia le condivisioni, e una pioggia di commenti. Sono bastati soli pochi minuti per mandare il social in tilt, una nuova versione di Arisa che sembra prendere la distanze dai tempi in cui cantava “Sincerità” a Sanremo.

Pare che a contribuire alla svolta sexy della cantante sia stata la rottura con l’ex compagno, Andrea Di Carlo. Dopo la fine della storia d’amore con il manager, Arisa ha iniziato a postare foto stile influencer. Bikini, primi piani espliciti e post ammiccanti, ricordiamo il commento esplicito a corredo di una sua foto in primo piano: “Vi piacciono le mie tette?”. Insomma, accantonati i look stravaganti e colorati, l’artista ha deciso di abbracciare le sue forme con scatti sempre più sensuali e provocanti. E sotto al post scrive: “Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni. Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore. Buona notte, non vedo l’ora”.

