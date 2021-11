Flirt tra Damiano David e Belen Rodriguez, chi ha spifferato il gossip bomba

19 novembre 2021 a

I Maneskin spopolano in mezzo mondo, dalla vittoria all'Eurovision Song Contest ai record di Zitti e buoni, dal trionfo agli Ema music awards al concerto con i Rolling Stones. ma anche nel gossip. L'ultima bomba riguarda il frontman Damiano David. Il cantante romano che fa impazzire generazioni di fan avrebbe infatti una nuova fiamma, mo,to più grande di lui.

A rilanciare la voce che circola in rete è Repubblica che, usando i condizionali d'obbligo, afferma che Damiano e Belen Rodriguez si starebbero frequentando. Alla base della bomba di gossip di un flirt tra il cantante 22enne e la showgirl che di anni ne ha 37 ci sono le indiscrezioni di una influencer che ben conosce il mondo dei vip. La fonte che ha spifferato la presunta frequentazione sarebbe una persona che lavora a X Factor, che parla di una vera e propria relazione tra i due, anche se lo avrebbe appreso da voci ascoltante nell'ambiente.

Insomma, siamo al livello dei rumors selvaggi che comunque fonti vicine ai Maneskin hanno smentito, riporta il quotidiano.

Diversi gli indizi che non depongono a favore della teoria del flirt clamoroso. David è stato a lungo all'estero, negli Stati Uniti e non solo, insieme alla band ma anche con la fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista. La Rodriguez invece con la nascita di Luna Marìè diventata recentemente mamma per la seconda volta ma starebbe attraversando un periodo di crisi con il suo compagno Antonino Spinalbese.

