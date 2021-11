Maneskin, Damiano David agli Mtv Ema in slip e giarrettiera: il look sconvolgente

Giada Oricchio 17 novembre 2021 a

Culotte e giarrettiera: Damiano dei Måneskin lascia a bocca aperta. La band romana ha trionfato anche agli Mtv Ema Awards nella categoria “miglior gruppo rock”, la più prestigiosa. Per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan è un altro traguardo da libro dei sogni: è la prima volta nella storia di questo premio che un gruppo italiano vince in una categoria internazionale. E per l’occasione, hanno regalato un doppio colpo di scena.

Per prima cosa hanno commentato il premio tirando una frecciatina ai senatori italiani che hanno affossato il Ddl Zan: “Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da tante personalità della cultura. Peccato per i diritti civili dove continuiamo a rimanere indietro, e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante”, poi Damiano David è salito sul palco con un look originale: culotte di pelle con strass, giarrettiere e calze a rete, camicia trasparente annodata sul petto, stivaloni e guanti lunghi di latex color carbone. Un outfit alla “mamma mia” che faceva da contraltare ai completi giacca e pantalone degli altri componenti della band. Tutti firmati Gucci.

