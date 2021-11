Belen Rodriguez, la reazione dopo l'incidente stradale di Antonino Spinalbese spiazza i fan

Giada Oricchio 18 novembre 2021 a

a

a

Sembra davvero finita la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese da appena quattro mesi genitori della piccola Luna Marì: loro hanno le bocche cucite, ma l’ultima traccia social non lascerebbe spazio a dubbi: "Non bevo per dimenticare!". Ieri, l’ex hair stylist ha avuto un incidente d’auto prontamente documentato sul suo profilo Instagram: foto del parabrezza rotto e soprattutto breve ricovero in ospedale per accertamenti.

Incidente d'auto per Antonino Spinalbese, foto choc per il compagno di Belen

Spinalbese ha subito rassicurato follower e famiglia con un laconico “ok”, ma a colpire è stata la totale assenza di reazioni da parte della showgirl argentina. Anzi. Belen nelle stesse ore pubblicava storie di svago e divertimento insieme ai fratelli. In precedenza, aveva postato un bel bicchiere di vino bianco scrivendo nella caption: “Mi piace il rituale del vino, cioè scegliere la bottiglia, scegliere il bicchiere e assaporare il suo gusto, dopodiché mi godo la libertà e la verità che lui mi da”. Libertà e verità, ecco i due principi che ispirano la verità della Rodriguez come nella risposta data a un follower. “Bevi per dimenticare?” ha scritto un seguace, sottintendendo che abbia rotto definitivamente con il padre della neonata Luna Marì, e la modella: “No, per godere del buon vino”.

Belen e Antonino si sono conosciuti nell’estate del 2020 e da subito hanno pensato a un figlio. Dopo un aborto spontaneo, l’ex moglie di Stefano De Martino è rimasta incinta della secondogenita nata a giugno. Nemmeno il tempo di cullarla che le riviste di gossip hanno lanciato la notizia di una crisi profonda con Spinalbese. Problemi tutt’ora irrisolti. A un follower che puntualizzava l’opportunità di pensarci bene prima di mettere al mondo un figlio, il 24enne ha replicato: “E’ quello che penso anch’io!”. Poi l’incidente per fortuna senza conseguenze e il silenzio pubblico di Belen.

Belen e la conferma sulla rottura con Antonino: così è andato tutto a rotoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.