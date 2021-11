Incidente d'auto per Antonino Spinalbese, foto choc per il compagno di Belen

17 novembre 2021 a

La foto di un parabrezza frantumato e poi quella di un braccio con l'ago per la flebo. Antonio Spinalbese carica sulle sue story Instagram due foto che lasciano di stucco e fanno preoccupare i fan. Il compagno di Belen ha fatto un incidente d'auto ma sembra non sia nulla di preoccupante. In ogni caso ansia e apprensione scattano subito.

Spinalbese è il padre della secondogenita di Belen Rodriguez, Luna, che oggi ha pochi mesi. Negli ultimi tempi si rincorrono le voci fondate di una crisi tra i due, visto che Antonino e Belen non si fanno più vedere insieme da tempo...

