Ballando con le Stelle, straordinaria Arisa: come gliela canta al maestro Vito Coppola a passo di danza

14 novembre 2021 a

a

a

Arisa fa il botto a Ballando con le Stelle. Nella puntata del 13 novembre del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci la cantante si scatena in una rumba indiavolata con il maestro Vito Coppola e fa il pienone di voti. I due si sono esibiti sulle note di Shallow (da “A star is born) di Lady Gaga, con una base registrata da loro: il risultato è un autentico capolavoro e i giudici sono estasiati. 9,10,9,9,10 i voti arrivati dalle palette, una vera esibizione da sogno. “Un po' di rumba, un po' di freestyle e un po' di giappone” aveva presentato così la propria performance Arisa, sul palco con un abito nero con spacco vertiginoso, parrucca bionda, pizzo trasparente e un ventaglio rosso. Selvaggia Lucarelli l’ha elogiata a gran voce: “Genio e sregolatezza insieme”, Guillermo Mariotto non aveva parole: “Mi avete fatto sognare”, mentre Fabio Canino ha sorpreso i due dicendo che Lady Gaga ha visto la loro esibizione, avendo prima ascoltato il riarrangiamento del suo brano, totalmente approvato (“Amazing”). A fine esibizione Milly Carlucci ha svelato un retroscena su Arisa e Vito Coppola: “Per creare armonia Arisa ha detto ‘noi la dobbiamo cantare questa canzone’ e quello che abbiamo ascoltato è stato Vito e Arisa insieme abbiamo la testimonianza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.