Ballando con le Stelle, tra la Lucarelli e Morgan finisce a insulti. Lo sfogo di Selvaggia dopo la pesante lite

Giada Oricchio 14 novembre 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli si sfoga a fine puntata e Milly Carlucci risponde a distanza. La quinta puntata di “Ballando con le Stelle” è stata caratterizzata da una brutta lite tra la giudice del dancing show di Rai1 e Morgan che, scontento del giudizio, ha avuto un atteggiamento imbarazzante verso tutta la giuria delegittimata a colpi di “non siete veri giudici, vergognatevi, vergognatevi” (Carolyn Smith gli ha dovuto ricordare che è una vera esperta di danza, nda) e molto aggressivo nei confronti di Selvaggia Lucarelli, rea di aver commentato l’esibizione con “mi sembrava il samba di una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo”. Se Marco Castoldi ha dato la stura alla sua violenza verbale (“non datele spiegazioni non capisce niente di ballo, per lei il ballo è come il monolite di Stanley Kubrick davanti al quale le scimmie si battevano il petto”) e a battute offensive (“Siamo come Travaglio e Renzi che litigavano a ‘OttoeMezzo?’ Ti piacerebbe, ti piacerebbe essere lì” come a volerla denigrare), mentre Milly Carlucci e la maestra Alessandra Tripoli lo trattenevano a stento, la giornalista ha mantenuto la calma piazzando però un affondo: “Non mi piace chi si racconta con disonestà. Non è vero che va d’accordo con tutto l’entourage, sei capriccioso, pretenzioso e maleducato”. Dall’espressione del viso era lampante che fosse rimasta molto male per lo scontro anche perché sembrava predicare nel deserto: intorno a lei solo il silenzio dei colleghi e i “buuu” del pubblico.

Morgan esplode dopo la samba: Lucarelli ammutolita e la Carlucci nel panico

A fine diretta, i giurati si erano resi conto che lo show di Morgan (previsto, prevedibile e anche telefonato) era un po’ sfuggito di mano. Sui titoli di coda, Fabio Canino ha detto: “C’è stato uno scambio tra Selvaggia e Morgan piuttosto forte, lo inviterei a scambi meno violenti con una donna”. Milly Carlucci è rimasta di sasso e ha cambiato argomento: “Bene, Selvaggia parliamo di questo spareggio” e la giudice si è ribellata: “Onestamente Milly non ho voglia di parlarne. Possiamo far finta di niente, ma di fronte a un uomo che continuava a dire sei una scimmia che si batte sul petto, a dire questa 'non capisce niente', ecc. non voglio far finta di niente. Non si tratta di difendere me, ma un principio di educazione e rispetto. Le polemiche piacciono a tutti però questa era una scena gratuita di una persona non lucida. Andava detto, altrimenti si fa passare”. Milly Carlucci le ha risposto piccata: “No, non facciamo passare niente, ma dobbiamo dare il risultato del pareggio altrimenti ci tolgono la linea”.

Il balletto avvinghiati è super-hot: Iannone resuscita con Lucrezia

A bocce ferme, ma ancora calde, la conduttrice ha fatto un breve video su Twitter in cui ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte mandando un avviso ai naviganti: “E’ stata una serata piena di tanti ribaltamenti, ci sono stati momenti acuti e momenti ruvidi. Questa è anche la passione della gara. Mi dispiace che Selvaggia non si sia sentita difesa abbastanza ma l’intera gestione non era semplicissima. C’erano anche i diritti della controparte, è sempre un po’ a metà. Ce lo riguarderemo quel momento e capiremo chi ha provocato chi e cosa è successo”. Sull’episodio, il popolo social si è spaccato: molti accusano Selvaggia Lucarelli di aver provocato volutamente Morgan fin dalla prima puntata finché non è caduto nella sua trappola, molti altri ritengono che la veemenza dell’uomo fosse inaccettabile e andasse fermata proprio dalla conduttrice e padrona di casa Milly Carlucci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.