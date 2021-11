La stagione dei flop in tv: non si salva nessuno. L'Auditel non decolla, ascolti da piangere

Marida Caterini 12 novembre 2021 a

a

a

La stagione autunnale è nel vivo ma già da tempo si registrano sulle reti Rai e Mediaset, i primi flop. Programmi sui quali si era investito molto in termini economici e di aspettative che, invece, sono stati umiliati dal responso dell’Auditel. Il primo flop della stagione autunnale 2021 è stato registrato su Rai 1 con il programma Da grande affidato ad Alessandro Cattelan. L’ex conduttore di X Factor è stato catapultato dal pubblico di nicchia della tv satellitare alla più vasta platea generalista con gusti e tradizioni differenti. Risultato: la share si è fermata intorno al 13%, poco per un appuntamento di prima serata sulla principale rete di viale Mazzini. Poi è la volta di Canale 5 che ha anticipato la messa in onda di Star in the star con una massiccia campagna pubblicitaria. Al timone c‘era Ilary Blasi. Ed anche qui la risposta dell’Auditel si è fermata intorno al 13%.

E’ la volta di Rai 2 a far registrare un altro flop con il nuovo programma Vorrei essere un mago, un mix tra Il collegio e la caserma di cui ne ripercorreva lo schema e un gioco per bambini. Infatti il programma era rivolto soprattutto ad un pubblico di minori con atmosfere che avrebbero dovuto essere educative e gioiose. Ancora una volta la mannaia dell’Auditel si è abbattuta sul programma, costringendo i responsabili di rete a spostare la collocazione oraria. Dalla prima serata Vorrei essere un mago è stato dirottato al day time pomeridiano della rete. Ma i risultato non ha soddisfatto lo stesso. Anche Rai 3 ha il suo mancato successo: si tratta dello show Lui è peggio di me con la presenza alla conduzione di Marco Giallini e Giorgio Panariello. Inserito nel prime time della terza rete, il programma era giunto alla seconda edizione che avrebbe dovuto essere evitata: già dall’inizio era evidente il trend negativo dell’appuntamento che pure presentava aspetti godibili ma spalmati su una durata troppo lunga e su uno schema lontano dal pubblico della terza rete.

Infine Quelli che il lunedì che, come si evince, andava in onda nella prima serata del lunedì. Si è voluto cancellare dal pomeriggio festivo un appuntamento collaudato al timone del quale ci sono stati, nelle ultime edizioni, la coppia Luca e Paolo e la giornalista Mia Ceran presenti anche n Quelli che il lunedì. Si è voluto ridimensionare il ruolo dello sport, del calcio soprattutto, all’interno del programma ed estenderne la competenza fino a comprendere anche l’attualità declinata in tutte le sfaccettature. Il lunedì è una giornata difficile per la presenza di una forte concorrenza sia in casa Rai che a Mediaset per la presenza della fiction e del Grande Fratello Vip. Risultato: il programma si è dovuto arrendere alla risposta dell’Auditel che ne ha decretato una share del 2.7%.

