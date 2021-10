Al Bano si ritira da Ballando poi sbotta dopo gli attacchi social

Giorgia Peretti 31 ottobre 2021 a

Al Bano lascia Ballando con le Stelle. Il cantante di Cellino San Marco, al termine della terza puntata dello show del sabato sera in onda su Rai 1, ha deciso di lasciare il programma condotto da Milly Carlucci. L’artista ha spiegato di aver preso questa decisione per il bene della propria insegnante, la ballerina Oxana Lebedew. La professionista del team di Ballando ha un problema al piede da circa tre settimane, con spirito di sacrificio la campionessa del mondo ha ballato con un tutore rigido per non abbandonare Al Bano nella competizione. A quanto pare, il problema sembra essersi rivelato molto grave tanto da spingere il cantante a ritirarsi dalla gara per consentire alla ballerina il giusto riposo e le adeguate cure per tornare in pista al massimo delle proprie capacità.

“L’avevo paventata, gliel’ho detto poco fa – ha detto Al Bano in diretta - È giusto dirlo. Vorrei che lei andasse a farvi guarire altrimenti rischia di perdere un’eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. E ci sto a bloccarmi a favore tuo, a favore della tua salute, a favore della tua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via. Ma per te”. Milly Carlucci ha precisato che il ritiro di Albano è momentaneo. Infatti, il 78enne potrà rientrare in gara nelle prossime settimane se supererà la fase del ripescaggio che vede coinvolti tutti gli altri eliminati dalla gara.

Un gesto di estrema generosità rovinata poco dopo sui social, dove sembra essere emersa un’altra verità. Pare che Carrisi abbia abbandonato il programma di Rai Uno per via di alcuni impegni lavorativi all’estero già concordati da tempo. Il cantante pugliese sarà impegnato in molti concerti in Polonia e nell’Europa dell’est con Romina Power, nel mese di novembre. L’artista però ha smentito le voci social in diretta a Citofonare Rai 2, il programma di Simona Ventura e Paola Perego dove è intervenuto chiarendo: “Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte. Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia. In nome di Dio la mia coscienza è strapulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato”.

