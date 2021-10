Ballando con le stelle, Malgioglio e Veera col pancione: la coreografia contro la violenza sulle donne

Francesco Fredella 30 ottobre 2021 a

a

a

Balla ed incanta. Stavolta non canta, ma Cristiano Malgioglio - ballerino per una notte- fa emozionare tutti. Senza occhiali da sole e con il trucco marcato di rosso: un segnale importantissimo: Malgy difende le donne. Nella scenografia ci sono le scarpe rosse, da sempre simbolo contro la violenza sulle donne.

Anche Milly è emozionata perchè il messaggio lanciato da Cristiano è molto forte, importante. Scende in pista e balla con Veera Kinnuner, che sta per diventare mamma. Tutto ha un significato ancora più forte: l’importanza di educare i propri figlia alla cultura del rispetto per costruire un futuro diverso, migliore, senza violenze contro le donne o contro i più deboli. La Magly, dopo l’esibizione, a stento riesce a parlare: tanta, troppa, emozione. “Non ho dormito tutta la settimana. Essere qui è molto importante per me, non vi nascono la mia emozione”, dice. Applausi del pubblico in studio e della giuria, che resta senza parole.

Anche su Twitter Milly dice: “Un bellissimo messaggio che tocca il cuore, una bellissima esibizione”.

Con la danza e con un’eleganza senza precedenti, Cristiano combatte il femminicidio con parole molto forti. “Ogni settimana una donna purtroppo ci lascia”: tutto questo deve far riflettere. Assolutamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.