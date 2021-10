Scintille Lucarelli-Mussolini, lo scivolone di Malgioglio scatena il panico a Ballando con le stelle

Giorgia Peretti 30 ottobre 2021 a

Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle, e Milly Carlucci interviene per dividerle. Dopo l’emozionante esibizione del ballerino per una notte, Cristiano Malgioglio, che ha portato in scena una performance contro il femminicidio e la violenza sulle donne le due si sono lanciate stilettate a vicenda.

“Non ho dormito tutta la settimana. Essere qui è molto importante per me, non vi nascono la mia emozione”, dice Malgioglio. E tra gli applausi del pubblico in studio e della giuria, che resta senza parole, si sentono i complimenti di Alessandra Mussolini: “Io ti voglio bene e tu sai perché”.

La Carlucci chiede incuriosita, e il paroliere svela: “Ho fatto un disco per lei, siamo stati anche a Tokyo. Un successo pazzesco”. “Cristiano tradusse i testi dal giapponese all’italiano se non ci fosse stato lui ero disperata”, aggiunge la Mussolini. “L’unica cosa che avresti dovuto fare è buttarti nella canzone perché canti bene e lasciare la politica”, ribatte l’amico.

Dalla giuria si sente: “Bravo! Bravo!”. L’elogio arriva dalla sedia di Selvaggia, la quale applaude calorosamente l’affermazione dell’ospite sulla professione della Mussolini. Non è un mistero l’ostilità della giurata nei confronti della carriera politica dell’opinionista di Ballando. Infatti, i complimenti non finiscono qui perché mentre Malgioglio lascia lo studio, la Lucarelli ripete al microfono: “Che bravo Cristiano!”.

La provocazione arriva dritta all’ex concorrente di Ballando, che si alza in piedi dalla sua postazione e richiama l’attenzione di Milly Carlucci: “La trovo un’esultanza fuori luogo”. Poi sembra scaldarsi: “a me poi girano, io voglio essere calmina eh… questa è una serata bella, tranquilla, lasciamola così perché io poi perdo le staffe e non mi va”.

Il riferimento è chiaramente alla giurata dietro la scrivania, la padrona di casa interviene anticipando la risposta della Lucarelli scongiurando la lite furiosa: “Vabbè messaggio ricevuto”. La Lucarelli sorride e fa spallucce. “Calma anche meno”, ripete la Mussolini. A questo punto Milly Carlucci chiosa: “Chi ha orecchie per intendere intenda, giusto?”. E la Mussolini ritorna sui suoi passi, sedendosi nuovamente.

