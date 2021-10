Wanda Nara tradita da Icardi: dalla storia su Instagram alla foto, così è esploso il caso corna

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

Tra moglie e marito non mettere il dito e men che meno Maria Eugenia “China” Suarez. E’ addio tra Wanda Nara e Mauro Icardi causa tradimento di lui. La (quasi) conferma in un post di Zaira Nara rimosso quasi subito. Dopo le presunte corna di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, quest’autunno segna la rottura di un’altra famosissima coppia.

Sabato pomeriggio, Wanda, cui non difetta carattere e personalità, ha pubblicato una storia su Instagram: “Otra familia mas que te cargaste por zorra!” (“Ha rovinato un’altra famiglia per una pu**ana!”), poi l’ha cancellata, ma poco dopo l’ha ripostata levando di nuovo il follow al marito nonché assistito visto che ne è la procuratrice e all’amica Eugenia Suarez, pietra dello scandalo. I due, invece, la seguono ancora.

Nemmeno il tempo di capire cosa stava accadendo che una giornalista argentina ha pubblicato un messaggio privato inviatole da Wanda: “Mi sto separando”. In realtà, le voci di una crisi del settimo anno si rincorrevano da un po’ e qualche giorno fa, l’imprenditrice aveva pubblicato su Instagram alcune foto con i tre figli maschi scrivendo un messaggio sibillino: “L’amore della tua vita può essere più di uno”.

In pratica ha volutamente escluso le due figlie femmine, Francesca e Isabella, come a voler dire: per un Mauro che va, ci sono tre giovani uomini pronti a prendere il suo posto e restare. Questa mattina, WN ha fatto sapere ai follower che era in partenza, da dove e per dove non si sa. Altro post con i figli nel giorno della Festa della mamma: “Felice giorno a me. Grazie per rendermi la mamma più orgogliosa del mondo. Siete la mia vita”.

E poi il giallo. Nelle Instagram Stories, la biondissima Wanda aveva messo un messaggio della sorella Zaira Nara: “In questo giorno tanto triste, felicità Wan sei una mamma incredibile, una moglie forte e valorosa. Ti meriti il meglio”. Un’allusione chiara alla separazione, forse troppo visto che la Storia è stata eliminata a tempo di record da entrambe le sorelle, ma sempre troppo tardi per lo screenshot che sta facendo il giro del web.

Intanto in Argentina il gossip impazza, i giornali avrebbero individuato la donna all’origine della clamorosa rottura. Si tratterebbe di China Suarez, cantante, attrice e tiktoker nata a Buenos Aires nel 1992. Nel 2015 ha debuttato al cinema con l' adattamento cinematografico del libro Abzurdah. Su Instagram il nickname è "sangrejaponesa" e conta 5 milioni di follower, tra cui anche il Pocho Lavezzi, Antonela Roccuzzo, Oriana Sabatini e la sorella di Wanda, Zaira Nara che ha levato il segui. Capelli castani e occhi color ghiaccio, nelle vene di China scorre sangue giapponese da parte della nonna materna. Dal 2012 al 2013, ha frequentato l'attore argentino Nicolás Cabré dal quale ha avuto una figlia, Rufina, mentre fino a poco tempo fa era legata all’attore cileno Benjamín Vicuña, padre di Magnolia, nata il 7 febbraio 2018 e Amancio, nato il 28 luglio 2020. Secondo numerose indiscrezioni, Suarez e Icardi avrebbero intrecciato una relazione extraconiugale da diversi mesi. Tornando indietro nel tempo, Wanda Nara conobbe Maurito quando era sull’orlo del divorzio con il traditore seriale Maxi Lopez, il 27 maggio 2014 si sposò con l’attuale giocatore del PSG e dal loro amore sono nate Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

