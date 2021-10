Mauro Icardi pentito da Wanda Nara a Milano? La foto del perdono

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

Dopo due giorni di tensione, post cancellati e rimessi, Mauro Icardi rompe il silenzio sul divorzio imminente da Wanda Nara. Il calciatore del Paris Saint German non ha commentato l’Instagram Story della moglie: “Hai rovinato una famiglia per una put**na”, né il messaggio inviato a una giornalista argentina (“Mi sto separando”) o il post di Zaira Nara, sorella di Wanda, (“in questo giorno così triste…”), ma ha scelto un’altra via. Sicuramente sorprendente vista la bufera mediatica di queste ore. Ha saltato la seduta di allenamento ed è riapparso in serata sul suo account Instagram dove ha pubblicato una serie di foto abbracciato alla bellissima consorte: “Felice giorno mamachita”.

Sopra la giacca, sotto niente: Wanda Nara sbaglia look e cancella la foto

Auguri in extremis per la festa della mamma. E nelle storie ha concesso il bis con uno scatto molto intimo: adagiato con sguardo innamorato sul grembo della moglie nella loro casa di Milano. Dunque, stamani Wanda Nara ha lasciato Parigi raggiungendo il capoluogo lombardo con l’aereo privato e Maurito pur di far pace ha dato buca alla squadra e l’ha raggiunta nell’attico meneghino con vista su San Siro. I due si sono ritrovati? Icardi è riuscito a riconquistare Wanda? I due cuori rossi sulla foto indicano che sono tornati insieme anche se al momento nessuna conferma giunge dall’account della procuratrice e imprenditrice argentina.

Wanda Nara e Icardi, dal giallo su Instagram alla foto pazzesca: com'è esploso il caso corna

