Grande Fratello Vip, Soleil litiga con Sophie Codegoni ed esplode la bomba su Fabrizio Corona

Al GFVip 6 spunta il retroscena su Fabrizio Corona. Nel corso della nona puntata del reality show, sono volati stracci tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. La 19enne ex tronista si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi, a sua volta ex flirt di Soleil con la quale ha litigato in maniera aspra nelle prime settimane del GF. Gianmaria è fidanzato, ma ha ammesso di essere attratto fisicamente da Sophie. Il gioco di sguardi non è sfuggito agli inquilini della casa, men che meno a Soleil che però non ci vede nulla di genuino. Lunedì sera, l’influencer ha tirato fuori gli scheletri dall’armadio: “E’ tutta una messa in scena, vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza?”.

Ed ecco la rivelazione: “Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? Sta zitta che non ti conviene. Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”. Fabri sarebbe Fabrizio Corona, il fu re dei paparazzi.

Le parole di Sorge sarebbero credibili perché poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Codegoni appariva nelle storie Instagram di Corona e nello sfondo di un’intervista a “Mow Magazine” si vedeva proprio il giardino della casa dell’ex marito di Nina Moric. Tuttavia, Sophie ha rispedito le accuse al mittente: “Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto “ci provi con Manu. Tu sai che so le cose, non farmi dire altro, vuoi che dica del copione che ti sei fatta mandare per email?”.

Più tardi Sophie ha confidato ad altre compagne di avventura di non sopportare Soleil: “Mai una volta che l’abbia sentire chiedere scusa, dire ‘forse ho sbagliato’”.

