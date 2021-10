Caso Striscia la Notizia, il tapiro d'Oro in causa con i legali di Ambra Angiolini

Giorgia Peretti 16 ottobre 2021 a

Non accenna a placarsi la polemica attorno a Striscia la Notizia e Ambra Angiolini. Nei giorni scorsi l’attrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del “Tapiro d’Oro” dopo la notizia della rottura con Massimiliano Allegri. Il siparietto ha scatenato un enorme polverone mediatico. A sollevare la questione è stata la figlia di Ambra, Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga, con un post sui social. Si è infatti parlato di maschilismo poiché viste le cause della rottura (pare un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus nda) nessuno ha pensato di riferirsi ad Allegri per quanto accaduto. Striscia la Notizia aveva già chiarito la propria posizione sulla vicenda. La trasmissione ha sottolineato come la consegna del Tapiro fosse già stata fatta a molte altre colleghe e colleghi di Ambra per lo stesso motivo. La polemica, però pare stia assumendo carattere più seri.

Sembra infatti che l’ex di Non è la Rai abbia deciso di procedere per vie legali dopo la consegna del “premio” da parte della produzione. L’indiscrezione è apparsa sul Corriere della Sera, alla luce della cancellazione della partecipazione di Ambra del Salone del Libro di Torino. Con un comunicato pubblicato sabato 16 ottobre, gli avvocati dell’Angiolini “Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell’interesse di Ambra Angiolini, ‘si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli”. I legali contesterebbero anche il “comunicato del Tapiro d’Oro” in risposta al Ministro Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che “la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente”.

Dopo la pubblicazione della nota dei legali la risposta del Tapiro d’oro non si è fatta attendere e, ancora una volta, ha tenuto a ribadire la sua posizione: “Mi sono limitato a raccontare quello che è visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. È evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela”. Il giallo attorno a questa vicenda sembra arricchirsi da quanto riferito dalla trasmissione, in un comunicato emesso il giorno prima. Nel pomeriggio, poco prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della figlia di Ambra Angiolini, Jolanda, “a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra avrebbe risposto: “Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!”. Insomma, la posizione dell’ex moglie di Francesco Renga, stando a quanto trapelato, sarebbe poi cambiata.

