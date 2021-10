Striscia La Notizia, spunta il fuorionda con Ambra Angiolini e il tapiro

Giada Oricchio 16 ottobre 2021 a

Il Tapiro d'oro sta "attapirando" mezza Italia non solo Ambra Angiolini, insignita del premio del tg satirico per la fine della sua storia d'amore con Massimiliano Allegri per un presunto tradimento, come ha scritto il settimanale "Chi". Dopo la consegna del Tapiro si è scatenata una bufera sull'inopportunità del gesto e Vanessa Incontrada, conduttrice di "Striscia la Notizia", ha dovuto chiudere il profilo Instagram a causa degli insulti (altrettanto condannabili) per non essersi dissociata. Ma il papà di "Striscia", Antonio Ricci, mal sopporta di finire sul banco degli imputati e così ha rivelato un retroscena: Ambra sapeva tutto.

Sul sito di "Striscia la Notizia" è stato pubblicato un fuorionda in cui si vede Valerio Staffelli avvicinarsi all'auto dell'attrice e concordare l'incontro. Dunque, nessun agguato e nessuna imboscata. Il video è accompagnato da una lunga risposta alla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (intervenuta a sostegno di Ambra) da parte del Tapiro d’oro: "Ci tenevo a scriverle dopo che anche lei - che onore! - ha impegnato alcuni minuti del suo tempo per parlare di me in compagnia delle menti più brillanti della Nazione. (...). Sono finito nelle mani di Stefano De Martino, Diletta Leotta, Riccardo Scamarcio, Belén Rodriguez, Ignazio Moser, Federica Pellegrini, Francesco Monte, ecc. Motivo? I loro cuori spezzati, senza distinzione di genere. Come vede, mi sono sempre fatto un punto d'onore di rispettare le Pari Opportunità".

A seguire la precisazione: "L'amica Ambra Angiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dal tapiroforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi! Ambra, che ha una lunghissima carriera alle spalle e molta consuetudine con il mondo dello spettacolo, non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio".

Segue una doppia rivelazione: "A telecamere spente, inoltre, Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto: richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l'aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: "Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!". E poi l'affondo: "Quanti sepolcri imbiancati, prosseneti, finti moralisti o semplici ciarlatani, individui in crisi di astinenza o semplicemente bisognosi dell'esternazione quotidiana si sono sentiti autorizzati a pontificare sull'argomento!".

Intanto, dal suo programma radiofonico, Ambra ha ringraziato per il "muro di affetto ricevuto", mentre Giampiero Mughini ha strappato il velo di ipocrisia in una lettera a Dagospia: "Pare che la scenetta fosse concordata. Ambra ha intuito che da quella sceneggiata ne sarebbe venuta per lei un gran guadagno massmediatico, e difatti mezza Italia dopo quella scenetta tifa (giustamente) per lei. La società fondata sulla comunicazione massmediatica, secondo cui l’importante è esserci, trionfa ancora una volta. Ambra non ci fosse stata, ne avrebbe avuto solo danni sotto forma di disinteresse, di silenzio su di lei, di non esserci per l’appunto".

