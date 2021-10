Tapiro a Ambra dopo il tradimento, la Lucarelli contro Striscia la Notizia

Giada Oricchio 14 ottobre 2021 a

La consegna del “Tapiro d’oro” a Ambra Angiolini per la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri non è piaciuta a molti. Neanche a Selvaggia Lucarelli, neo giornalista de “Il Domani”, che ha bacchettato il tg satirico e pure Vanessa Incontrada.

Partiamo dall’antefatto. Secondo il settimanale “Chi”, Allegri, allenatore della Juventus, è sparito dopo aver confessato a Ambra di essere andato a letto con un’altra. Sempre secondo la rivista, l’attrice avrebbe provato a salvare i 4 anni di rapporto senza riuscirci. Dunque, siamo di fronte a una donna che sta soffrendo, non necessariamente per l’uomo, sicuramente per aver investito parte della sua vita su una persona “rivelatasi diversa da quello che era” come ha ben scritto la figlia di Ambra, Jolanda Renga, su Instagram. Un lungo post in cui si è indignata con “Striscia”, ha confermato il tradimento e difeso come una chioccia la madre. Ammirevole e cazzuta. “Striscia la Notizia”, invece, pensa che tutto ciò sia divertente, che le macerie di un rapporto finito nel peggiore dei modi, e per di più con il “cadavere ancora caldo”, sia l’occasione giusta per fare satira. Così manda l’inviato Valerio Staffelli a intercettare e bloccare per strada Ambra Angiolini con battute scontate: “Allegri si è smarcato sulla fascia”, “Però anche lei…sa che è recidivo…”, “Non l’avrà mica tradita con Dybala”. Il colpo di scena lo regala Ambra che incassa con savoir-faire, eleganza e tanta dignità il “Tapiro”. Non scappa, non fugge, ma sta al gioco, anzi, accetta le regole del gioco e quasi sembra mettere in imbarazzo Staffelli con il suo comportamento impeccabile e la risata impertinente rimasta uguale a quando era la star di “Non è la Rai”. Succede però che telespettatori e utenti social non apprezzino il brutto spettacolo. Si legge su Twitter: “Il dolore della separazione, le domande senza risposta, la fine di un amore. Sei a pezzi e chissà quando troverai la forza di ricominciare. Ma ecco che arriva Staffelli col suo sorriso inquietante mentre ti consegna un Tapiro con le risate in sottofondo AHAH LOL”, “Max Allegri e Ambra Angiolini si lasciano. Striscia la Notizia decide di mandare alla donna un tapiro d’oro senza alcun motivo, scatenando la rabbia della figlia. È ora di chiudere Striscia”, “Mi sembra evidente che #Striscia ha fatto il suo tempo. Basta. Bello er bancone, bello er cane, bello er Gabibbo, ma mo ve ne potete pure anna'”, “#Striscia è un concentrato di tutto quello di cui non abbiamo più bisogno nel XXI sec. Eppure è ancora lì, immutabile nel suo squallore. E la cosa più assurda è che ha arruolato tra le sue fila anche chi diceva di essere sensibile a temi più alti. Che disagio e quanto imbarazzo”, “Perché dovrebbe far ridere una donna tradita?” e ancora: “Incontrada "paladina delle donne" saluta Allegri dopo il servizio di Staffelli. Con quale dignità? Nient'altro da aggiungere”. La pensa così anche Selvaggia Lucarelli che in un post su Facebook parla di agguato: “Caro Valerio Staffelli, il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere. Uno dei pochi riti televisivi sopravvissuti all’usura del tempo. (…). Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato. C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono giá dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no”. Tutto vero, tutto condivisibile. Lucarelli prosegue: “Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui- il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialità, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo”. Ecco, è sembrato un siparietto crudo e crudele che non faceva ridere. A Selvaggia Lucarelli non è sfuggito nemmeno l’atteggiamento di Vanessa Incontrada che in passato ha subito bodyshaming incassando la solidarietà femminile, ma che ieri invece di dissociarsi, ha salutato simpaticamente la fonte del dispiacere di Ambra: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad @ambraofficial . E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu. E adesso, caro Valerio, attendiamo il tapiro al maschio alfa, mi raccomando. (e un mazzo di rose per Ambra, magari)”.

