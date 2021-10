Striscia La Notizia, Vanessa Incontrada entra in studio così. Alessandro Siani senza parole

Giada Oricchio 15 ottobre 2021 a

Look sexy e travolgente? Macché! La nuova conduttrice di "Striscia la Notizia", Vanessa Incontrada, si è divertita a spiazzare il collega di scrivania Alessandro Siani e i telespettatori con un outfit “da cameriera”. Nella puntata di “Striscia”, giovedì 14 ottobre, il mezzobusto ha abbandonato abiti e tubini e si è presentata in camicia bianca a righe sottili, pantaloni scuri e papillon nero. “Dimmi cosa vuoi, cosa ti devo servire, cameriere… cameriere… cosa volete voi pubblico di Striscia?” ha detto con aria ironica l’attrice di origine spagnola. Il comico è rimasto a bocca aperta per l’insolita mise e Incontrada lo ha incalzato: “Non hai notato? Righe qua e righe là” ed ecco la battuta servita su un piatto d’argento a Siani: “Mamma mia, siamo pronti per il rigatton” riadattando la parola reggaeton. Poi via al tg satirico finito al centro delle polemiche per la consegna del “Tapiro d’oro” a Ambra Angiolini per la rottura con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.

