Doccia fredda per Aurora Ramazzotti. "Sparita dai palinsesti" cosa succede a Mediaset

14 ottobre 2021 a

a

a

Arrivederci o forse addio a Mystery Land, il programma nato per moltiplicare l'offerta Mediaset su enigmi e misteri. La trasmissione condotta da Aurora Ramazzotti e Alvin è sparita dai palinsesti del Biscione e i motivi non lasciano spazio a dubbi.

Quello stupefacente no di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci

Alla base della decisione ci sono i bassi ascolti fatti registrare nelle due settimane di messa in onda - il programma ha debuttato il 4 ottobre - per quello che almeno nelle intenzioni doveva essere una sorta di spin off di Freedom, il programma condotto da Roberto Giacobbo.

“Ingoio o no?”. Aurora Ramazzotti dà lezioni di sesso su Instagram: che confessioni fa

La ricetta del programma di Alvin e Aurora Ramazzotti non ha evidentemente convinto gli spettatori. I due avrebbero dovuto giocare con misteri, storia e fenomeni paranormali ma la risposta dell'Auditel è stata impietosa: dal 4 per cento dell'esordio alla seconda puntata lo share del programma era sprofondato al 2,8 per cento.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza al capolinea, il dettaglio social non sfugge

“Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula", si legge in una nota ufficiale di Mediaset riportata dal sito di Davide Maggio che spiega come Mystery Land sia sospeso e "non sarebbe prevista nell’immediato una nuova collocazione (anche se ci sono pronte le puntate già registrate)". Insomma, il programma potrebbe tornare sotto una nuova formula editoriale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.