Quello stupefacente no di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci: la rivelazione fa impallidire

“Ho detto no”. A Monica Bellucci. E’ a dir poco sorprendente la rivelazione di Eros Ramazzotti al “Corriere della Sera”. In un’intervista, il cantante ripercorre gli esordi e il ruolo fondamentale ricoperto dalla famiglia nella sua lunga carriera, mentre la pandemia ha risvegliato la vena creativa: “Ho scritto 60 brani per il nuovo album che uscirà nel 2022: il virus mi ha dato la spinta per migliorarmi. (…). Anche se non vendo più i dischi di prima non è un problema. Però ho ritrovato la strada giusta, la stessa di 10-13 anni fa, che è quella di creare una squadra. Avevo lasciato da parte quel modo di lavorare, forse mi sentivo appagato e ho frenato un po’”. Volontariamente o no, Ramazzotti manda una frecciatina a Madame, la giovane cantante che ha rimproverato pubblicamente i fan invadenti: “Se chi mi chiede un selfie mentre mangio è maleducato, mi alzo e lo faccio. Al limite si fredda la pasta”.

E infine confessa di aver detto due no pesantissimi nella sua vita. Il primo fu a Clive Davis: “Negli anni ‘90 Clive Davis (uno dei discografici più influenti della storia ndr) mi voleva a New York per lanciare la mia carriera in America. Ma avevo bisogno di stare in famiglia con Michelle, Aurora stava per arrivare... Gli direi ancora no. Non sono uno che cerca il successo” e il secondo lo ha rifilato alla musa di Dolce&Gabbana: “Il no privato? A Monica Bellucci. Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”. Una dichiarazione che gli sta costando sberleffi e scetticismo sui social.

