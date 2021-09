Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza al capolinea, il dettaglio social non sfugge

Giada Oricchio 08 settembre 2021 a

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono detti addio dopo 3 anni d’amore. L’annuncio ufficiale non c’è, ma il settimanale “Chi” ne è sicuro e pubblica l’indiscrezione. In effetti guardando i rispettivi profili social, i due non compaiono insieme da giugno: niente foto di baci e abbracci e niente like reciproci.

La figlia di Michelle Hunziker ha trascorso l’estate con le amiche tra cui Sara Daniele anche se era circolata la voce di "stracci volanti" con la figlia di Pino Daniele (smentita dalle dirette interessate con un divertente selfie, nda). Aurora e Goffredo avevano trascorso insieme il lockdown 2020 per contenere il contagio da Covid-19, sembrava che il test fosse stato superato, poi la separazione o forse la pausa di riflessione. Per ora bocca cucita sulla vita privata anche se ai follower che le hanno chiesto come mai fosse meno presente su Instagram ha risposto: “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte. Sto lavorando tantissimo”.

“Ingoio o no?”. Aurora Ramazzotti dà lezioni di sesso su Instagram: che confessioni fa

La Ramazzotti, che pochi giorni fa ha scatenato una polemica in Rete per la spontaneità (o "improvvisazione" secondo i detrattori) con cui dava consigli sessuali ai coetanei, sta registrando un programma per Italia1 insieme ad Alvin.

